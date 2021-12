Arthur-PSG, via libera: ma Pochettino blocca il pupillo

Il club bianconero ha trovato un acquirente per Arthur, ma il profilo individuato per lo scambio col PSG è stato bloccato dal tecnico Pochettino

Grandi manovre in casa Juve. La necessità di liberarsi dei cosiddetti esuberi tecnici – quei giocatori fuori dalle rotazioni di Allegri ed oltretutto titolari di ingaggi monstre – è diventata un’assoluta priorità. Sia per liberare spazio nel monte ingaggi sia per potersi permettere delle operazion in entrata. Magari nella stessa zona di campo. Tra gli identikit dei possibili partenti spunta il nome di Arthur Melo, che ha appena cambiato il procuratore.

Sul brasiliano, sempre aprezzato dal ds dei parigini Leonardo, è tornato in voga l’interesse del PSG. Il club francese, anch’esso alle prese con diversi giocatori in esubero, non vorrebbe però privarsi di alcune pedine ritenute importanti dal tecnico Pochettino. Il quotidiano Tuttosport nella sua edizione odierna ha fatto il punto della situazione.

Affare Juve-PSG, Pochettino dice no alla contropartita per Arthur

Il giornale torinese riferisce come il brasiliano Rafinha, Georginio Wijnaldum e lo spagnolo Ander Herrera sarebbero scontenti del minutaggio accumulato finora. Per diversi motivi nessuno di questi risponderebbe al profilo cercato dalla Juve non solo come mera sostituzione numerica di Arthur, ma proprio come risorsa in grado di apportare un salto di qualità nella mediana bianconera. Tra le altre cose l’iberico ex Manchester United sarebbe tenuto in grande considerazione dal tecnico Pochettino, che però ha un pupillo dichiarato. Proprio quello sul quale la Juve avrebbe messo gli occhi.

L’oggetto del desiderio di Max Allegri si chiama Leandro Paredes, l’argentino ex Roma già seguito in passato dall’Inter. Pochettino stravede per il sio connazionale, tenuto in grande consuderazione come dimostra anche il minutaggio accumulato finora. La Juve difficilmente riuscirà ad imbastire lo scambio Arthur–Paredes, almeno fino a quando l’ex manager del Tottenham continuerà ad allenare il club transalpino.

