UFFICIALE | Addio Inter: arriva la rescissione del contratto

C’era ormai da tempo solo l’attesa dell’ufficialità della notizia, che è finalmente arrivata. Il calciatore dice addio all’Inter

Dopo aver rischiato la vita ad Euro 2020 con la sua Danimarca, per Christian Eriksen il rapporto col calcio è cambiato per sempre. In Serie A non potrà più giocare, è arrivata la conferma definitiva. L’Inter non ha potuto fare altro che prenderne atto: è ufficiale la rescissione consensuale.

Lo ha fatto sapere il club stesso attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il Club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell’Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l’abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.