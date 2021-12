Calciomercato, sirene inglesi per il bomber: Juve e Inter beffate

Uno dei bomber più ambìti della Serie A potrebbe finire in Inghilterra: un prestigioso club di Premier Legue rischia di beffare Juventus ed Inter

Le grandi d’Italia – Juventus ed Inter su tutte, ma anche il Milan è molto attivo – sono a caccia di giovani attaccanti da lanciare in rosa. In vista del futuro, certo, ma anche per avere delle alternative di qualità a stagione in corso. Bianconeri e nerazzurri hanno da tempo messo gli occhi su un giocatore che sta ben figurando nella nostra Serie A, e sul quale negli ultimi giorni stanno risuonando sirene anche da Oltremanica.

Il club che starebbe operando un forte pressing sul Sassuolo è l’Arsenal, società che già nella scorsa sessione di mercato aveva sondato il terreno con la Fiorentina per Dusan Vlahovic. Prima che il prezzo del serbo lievitasse alle stelle – nonostante la sicura partenza da Firenze – dopo l’incredibile stagione che sta disputando il fenomenale bomber della Viola.

Il bomber verso la Premier: l’affare Scamacca-Arsenal

Alle prese con il caso Aubameyang – il giocatore non ha rispettato il regolamento del club ed è stato messo fuori rosa a tempo indeterminato – i Gunners avrebbero individuato in Gianluca Scamacca il possibile sostituto. C’è da ricordare come in estate la dirigenza neroverde aveva già strenuamente resistito alle offerte per Manuel Locatelli, per la quale cessione era già in atto una sorta di patto con la Juve. Ora il Sassuolo potrebbe cedere alle lusinghe del club inglese, incassando un sostanzioso gruzzolo.

Non è un mistero infatti che la disponbilità cash della società britannica sia di gran lunga superiore a ciò che potrebbero offrire Juventus ed Inter. Per i due club italiani Scamacca sarebbe stato un ottimo affare soprattutto per giugno, magari anticipando al Sassuolo qualche giovane interessante a stagione in corso. Le sonanti sterline d’Oltremanica potrebbero però invogliare il dg Carnevali a cedere il suo gioiello in Premier League.

