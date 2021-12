L’asse Juventus-Psg infiamma il calciomercato: doppio affare a gennaio

Juventus e Psg infiammano il mercato di riparazione. Leonardo torna a bussare per il centrocampista ed è pronto ad uno scambio

Dopo aver raccolto otto vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte nelle prime diciassette partite di campionato, la Juventus prepara le ultime due sfide del 2021 contro Bologna e Cagliari. Un fine anno reso meno amaro dalla qualificazione come prima nel gruppo di Champions League e dal conseguente sorteggio ‘benevolo’ di Nyon, nel quale i bianconeri hanno pescato il Villareal.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, asse con Pastorello: svolta a centrocampo

A partire da gennaio, la squadra di Allegri dovrà invertire la rotta per provare a conquistare il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Saranno necessari dei rinforzi sul mercato, in particolare tra centrocampo e attacco. Le scarse disponibilità economiche ‘costringono’ Cherubini e lavorare su degli scambi di prestito: potrebbe nascere una intesa con il Paris Saint Germain per uno scambio tra Arthur e un esubero della squadra parigina.

LEGGI ANCHE >>> Sorteggio ottavi Champions League | Inter da incubo, Juve fortunata

Calciomercato Juventus, asse con il Psg: Icardi sempre più vicino

Leonardo aveva cercato Arthur già in estate. Il brasiliano, arrivato alla Juventus in seguito allo scambio con Pjanic, non ha pienamente convinto la dirigenza in questo biennio. Il ritardo agli allenamenti, costato l’esclusione con il Venezia non ha fatto che incrinare i rapporti tra Allegri e il centrocampista. La Juventus lascerebbe partire Arthur in prestito fino a giugno in cambio di Icardi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, per Allegri è sul mercato | Nuovi contatti con la big

L’attaccante argentino sarebbe il rinforzo ideale per il reparto offensivo bianconero, spesso poco concreto sotto porta. Non solo, l’intesa tra i due club potrebbe portare all’ulteriore scambio tra Alex Sandro e Kurzawa, terzino sinistro ai margini del progetto di Pochettino. I prestiti sarebbero di sei mesi e l’eventuale prolungamento verrebbe valutato a giugno in base ai risultati raggiunti dai calciatori.