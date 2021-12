Juventus, offerta monstre per Vlahovic: la Fiorentina dice sì

Inizia il pressing di diversi top club su Dusan Vlahovic: un club inglese sarebbe sul punto di presentare un’offerta che verrebbe accettata dalla Fiorentina

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Le prestazioni di Dusan Vlahovic stanno facendo il giro d’Europa. Il fenomenale bomber serbo può scegliere tra diverse opzioni per il suo futuro, ma il patron Rocco Commisso vuole l’ultima parola. L’italo-americano vuole capitalizzare il più possibile dalla cessione delsuo gioiello, e fino ad ora ha rifiutato tutte le proposte avanzate dalle pretendenti di vecchia data.

L’attaccante slavo è l’oggetto del desiderio numero 1 della Juve. Il club bianconero già la scorsa estate aveva bussato alle porte della dirigenza viola, ricevendo in cambio un secco no. La Fiorentina, che era stata molto vicina ad accettare la milionaria offerta dell’Atletico Madrid, ha resistito, convinta di poter allungare il contratto (e la permanenza) del serbo. Ora che lo scenario è cambiato, prima o poi Commisso dovrà scendere a patti: l’ultima indiscrezione pare premiare la strategia d’attesa del numero uno viola, che starebbe per riceceve un’offerta davvero irrinunciabile.

Calciomercato, l’offerta monstre per Vlahovic mette fuori gioco la Juventus

Il consorzio saudita capitanato da Bin Salman, il ricchissimo principe a capo del Newcastle, ha deciso di rompere gli indugi. I Magpies, riscontrate le difficoltà di fare mercato in Inghilterra per una sorta di ostracismo messo in atto dagli altri club di Premier, ha deciso di guardare al mercato italiano. La classifica ancora piange – il Newcastle è ultimo – e Salman avrebbe deciso di mettere mano al suo ricchissimo portafogli.

80 milioni, subito ed in contanti, è l’offerta monstre che il Newcastle si appresta a presentare alla Fiorentina. Impensabile che Rocco Commisso la declini, considerando che nessun alrro può permettersi un investimento del genere per un giocatore che è già sicuro partente. La Juve incassa il colpo e si prepara a dire addio al bomber . Su queste cifre la partita non si gioca neppure…