Calciomercato Juventus, asse con Pastorello: svolta a centrocampo

Ennesimo pareggio per la Juventus. I bianconeri sono vicini ad una svolta per il centrocampista del Monaco

Lo stop in casa del Venezia costringe la Juventus al sesto posto in Serie A, con soli 28 punti conquistati in 17 giornate. Gli uomini di Allegri sono apparsi ancora indietro e non sono riusciti a dare continuità ai due successi ottenuti contro Salernitana e Genoa. Archiviata la qualificazione in Champions League, da primi classificati, i bianconeri dovranno battere Bologna e Cagliari per rendere meno amara la fine del 2021.

LEGGI ANCHE >>> Cessione e sorpasso, doppio ‘rischio’ per la Juventus: l’attaccante resta in Serie A

Intanto Cherubini è al lavoro per rinforzare la rosa a partire dalla sessione invernale di calciomercato. La Juventus non ha convinto su più fronti: l’attacco, con Morata, Chiesa e Dybala che stanno segnando pochissimo; il centrocampo, con i vari Rabiot, Ramsey e Arthur che non stanno dando supporto a Locatelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola tuona su Haaland: “Fatemi chiarire!”

Il brasiliano in particolare, è ‘reduce’ dalla mancata convocazione per Venezia dopo essersi presentato con ritardo all’allenamento. L’interesse del Monaco per il giocatore, non esclude uno scambio tra la Juve ed il club francese.

Calciomercato, Pastorello ‘avvicina’ Tchouameni alla Juventus

LEGGI ANCHE >>> De Ligt-Bayern, ci risiamo: l’offerta per strappare il sì della Juventus

L’asse Juventus–Monaco potrebbe portare ad uno scambio clamoroso. I bianconeri sono da tempo sulle tracce di Tchouameni, centrocampista classe 2000 tra i più talentuosi della Ligue 1. L’interesse dei francesi per Arthur, potrebbe ‘finalmente’ permettere alla Vecchia Signora di chiudere per il mediano. Pastorello, da poco agente del brasiliano, gode di ottimi rapporti con i vertici del Monaco e potrebbe favorire uno scambio tra il suo assistito e Tchouameni.