Colpo in attacco, c’è il sì del giocatore: duello tra Juve e Barcellona

Juventus al lavoro per rinforzare la rosa. Cherubini è sulle tracce di una vecchia conoscenza del calcio italiano ma dovrà stare attento all’inserimento della big europea

L’ennesimo pareggio in campionato costringe la Juventus al sesto posto. I bianconeri sono fermi a quota 28 punti e sono stati scavalcati anche dalla super Fiorentina di Italiano, reduce da tre vittorie consecutive ed ora meritatamente quinta a 30 punti. Massimiliano Allegri dovrà battere Bologna e Cagliari per rendere meno amara la fine del 2021 della ‘Vecchia Signora’.

Intanto si avvicina la sessione di gennaio di calciomercato e la dirigenza è al lavoro per rimpolpare una rosa apparsa indietro su più fronti. Cherubini è sulle tracce di un attaccante per sopperire alla mancanza di reti in seguito all’addio di Cristiano Ronaldo e ai numerosi stop di Dybala e Chiesa, che stanno privando i bianconeri di due pedine fondamentali per il reparto offensivo. Uno dei profili seguiti è Edinson Cavani, attaccante uruguaiano ora in forza al Manchester United. L’ex Napoli però, si sarebbe avvicinato al Barcellona.

Calciomercato Juventus, insidia Barcellona per Cavani

Il futuro di Cavani potrebbe essere lontano dalla dall’Italia. Secondo quanto riporta ‘Football Transfers’ infatti, sull’attaccante uruguaiano ci sarebbe il Barcellona. Non solo, il club catalano avrebbe già ricevuto il sì del giocatore.

Brutto colpo per la Juventus che sognava di riportare Cavani in Italia dopo averlo visto trascinare il Napoli dal 2010 al 2013, quando segnò la bellezza di 104 reti con la maglia azzurra.