Calciomercato, Raiola tuona su Haaland: “Fatemi chiarire!”

Raiola torna sulle dichiarazioni su Erling Haaland, accostato a quattro club

La sessione di calciomercato di gennaio è alle porte e i club stanno intensificando i contatti per dare il via alle trattative che serviranno a rinforzare le rispettive rose. Nelle scorse giornate è arrivata una dichiarazione ad infiammare il clima. A parlare è stato Mino Raiola, agente di numerosi calciatori tra i quali anche Haaland, attaccante norvegese classe 2000 in forza al Borussia Dortmund.

Raiola aveva rilasciato un’intervista a Sport1 nella quale parlava del futuro del giocatore. Nella giornata di sabato, dal suo profilo Twitter, ha voluto chiarire i passaggi nei quali si parlava di eventuali club interessati all’acquisto del talento.

Calciomercato, arriva il dietrofront di Raiola su Haaland

Mino Raiola torna sulle dichiarazioni che avevano infiammato il calciomercato: “I club menzionati sul futuro di Haaland erano solo un esempio, per dire che quando andrà via, andrà in uno dei 15 top club europei – prosegue il procuratore – adesso il focus di Haaland è solo il calcio, non ci sono negoziazioni con altre squadre. Non è sicuro che andrà via questa estate, forse sarà quella successiva a questa.”