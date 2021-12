Juventus, nessuno passo indietro | Futuro già deciso

La Juventus ha già deciso quale sarà il futuro di uno dei suoi tesserati: scelta presa e nessun passo indietro a giugno

La Juventus ha superato il primo importante obiettivo della stagione, ovvero approdare agli ottavi di Champions League. Grazie al passo falso del Chelsea contro lo Zenit, i bianconeri hanno conquistato anche il primo posto nel girone, che permette di arrivare al sorteggio di Nyon come testa di serie.

Nel frattempo è impossibile non pensare al calciomercato, con la sessione invernale ormai alle porte e una rosa che ha sicuramente bisogno di qualche nuovo innesto che possa colmare alcune lacune. Ma la società bianconera sta già pensando al futuro, con una decisione per giugno già presa. Non si torna indietro ora, il calciatore verrà liberato a parametro zero e potrà trovare una nuova sistemazione.

Futuro Douglas Costa, la Juventus non torna indietro: addio a zero

Il calciomercato non dorme mai e la Juventus inizia già a pensare alle mosse per la prossima sessione estiva. Infatti per i bianconeri rimane da risolvere il nodo legato al futuro di Douglas Costa, girato in prestito al Gremio a costo zero, club retrocesso in questa stagione.

Il brasiliano ovviamente è ancora legato alla Juventus con un contratto fino a giugno 2022, ma i bianconeri sembrerebbero non voler fare passi indietro. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Romeo Agresti, non ci sarebbero clausole legate alla retrocessione del club brasiliano, così la Juventus sarebbe decisa a lasciare partire a parametro zero Douglas Costa a fine stagione, senza dunque la possibilità di un ritorno in bianconero.