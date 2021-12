Doppia ‘beffa’ in difesa, Inter e Milan al palo: firma e addio

Due gli obiettivi che Inter e Milan rischiano di veder sfumare nelle prossime settimane: firma e addio, doppio ko

Le sfide contro Udinese e Cagliari nella testa di Pioli e Inzaghi ma Inter e Milan, a poco più di tre settimane dalla riapertura del calciomercato invernale, si stanno già muovendo per quelle che potrebbero essere le novità di inizio anno. Le rose di Milan ed Inter possono quindi cambiare in parte volto: in tal senso, due nomi da tempo nel mirino delle milanesi parrebbero destinati a sfumare in breve tempo. Il primo obiettivo comune è protagonista in Serie A, con la maglia della Lazio.

Si tratta di Luiz Felipe, centrale brasiliano in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di Claudio Lotito. Dalla Capitale si parla con insistenza di un riavvicinamento tra le parti per il rinnovo del difensore, che dovrebbe arrivare a guadagnare quanto Acerbi (1,8 milioni netti all’anno). Un pilastro, per i bianconcelesti, che non intendono perderlo a zero tra sei mesi. Purtroppo per Milan ed Inter sembrerebbe destinato a rimanere a Roma.

Non solo Luiz Felipe: l’Inter ‘rischia’ la doppia beffa

Il discorso, per l’Inter, rischia di ‘aggravarsi’ visto che un altro nome seguito a lungo da Marotta e Ausilio rischia di sfumare definitivamente nei prossimi mesi. Si tratta del tedesco Matthias Ginter, in forza al Borussia Monchengladbach ed in scadenza, come Luiz Felipe, il prossimo 30 giugno.

Per Ginter è possibile la permanenza in Bundesliga, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund alla finestra.

Viva la possibilità di un approdo in Premier League, dove Ginter andrebbe ad aumentare l’attuale ingaggio da 3 milioni di euro percepito al Borussia Monchengladbach, con la garanzia di giocare da titolare l’anno prossimo.