Difensore e centrocampista: il blitz del Milan che inguaia Juve e Inter

Il Milan punta a essere uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato, in particolare di quella dell’estate 2022. Idea doppio colpo

E’ sempre calciomercato, anche in casa Milan. Frederic Massara e Paolo Maldini studiano i prossimi colpi, più per l’eatate 2022 che per gennaio quando comunque la coppia dirigenziale dei rossoneri proverà a rimpiazzare in qualche modo l’infortunato Kjaer.

Il sostituto ad interim del danese potrebbe essere Caldara, già di proprietà del ‘Diavolo’ ma attualmente in prestito al Venezia. In ottica futura, restando sempre alla difesa, gli uomini mercato del Milan vagliano diversi nomi. Tra questi Botman del Lille, a tal proposito si registra un colloquio avvenuto la passata settimana tra Massara e gli agenti del classe 2000olandese, la cui valutazione è però tra i 30 e i 35 milioni di euro. Praticamente zero, commissioni escluse, costerebbe invece il rinforzo che al club targato Elliott potrebbe ‘consigliare’ lo stesso Kjaer. Il nome è quello di Christensen, compagno in Nazionale del leader della squadra di Pioli e come noto in scadenza a giugno con il Chelsea.

Ancora giovane, il prossimo aprile compierà 26 anni, Christensen sarebbe il rinforzo ideale per i rossoneri, anche in chiave europea. Sappiamo che è nel mirino di Juventus e Inter, ma Kjaer potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella sua scelta in direzione Milan. Che a livello contrattuale può garantirgli un quinquennale da 4,5 milioni di euro netti l’anno, con il classe ’96 di Lillerod che andrebbe volendo a raccogliere l’eredità di capitan Romagnoli, pure lui in scadenza alla fine della stagione.

Non solo Christensen, comunque, visto che il Milan intende rafforzare anche il centrocampo. Con la probabile partenza a zero di Kessie – al rinnovo dell’ivoriano ormai non crede più nessuno – ecco che Maldini e Massara possono fiondarsi su Davide Frattesi, una delle rivelazioni del campionato di Serie A in corso.

Calciomercato Milan, Christensen a zero e affondo per Frattesi: le cifre

Autore di 3 gol in 16 partite, più in generale di prestazioni di alto livello, il classe ’99 del Sassuolo ha già una valutazione vicina ai 30 milioni di euro. Oltre che pretendenti importanti, tra queste le solite Juve e Inter. Il Milan può affondare il colpo con una proposta da 20-22 milioni di euro più una contropartita tecnica.

