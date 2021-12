Occasione dallo United: “Vuole andare via” | Milan alla finestra

Uno dei top player del Manchster United pronto a dire addio al club inglese, lo ha annunciato l’agente. Occasione per il Milan

Il Milan a caccia di attaccanti potrebbe cogliere l’occasione giusta dal Manchester United. Uno dei big della rosa ha infatti dichiarato, attraverso il suo agente, di voler lasciare il club a gennaio. Si tratta di Anthony Martial, il cui procuratore Philippe Lamboley ha parlato a Sky Sport.

“Anthony desidera lasciare il club a gennaio. Ha solo bisogno di giocare. Non vuole restare a gennaio e parlerò presto con la società”, sono le dichiarazioni dell’agente dell’attaccante. Il calciatore, complice anche qualche problemino di natura fisica, ha trovato fin qui poco spazio con i ‘Red Devils’. In campionato 7 presenze, di cui soltanto 2 da titolare, in Champions 2 presenze su 6 per un totale di appena 67 minuti. Un solo gol segnato, ad ottobre contro l’Everton in Premier. E’ chiaro che il calciatore non può che essere scontento della situazione e per questo sarebbe propenso a lasciare il club.

Milan, occasione Martial: ostacolo ingaggio

I rossoneri, che sono in cerca di un attaccante, potrebbero cogliere la palla al balzo e provare a portare in squadra il francese, ex compagno di squadra di Ibrahimovic proprio ai tempi dello svedese a Manchester. Martial cerca una squadra già a gennaio, vuole partire subito. La squadra lombarda proverebbe invece ad ingaggiarlo per l’estate, ma dovrebbe affrontare un ostacolo non indifferente legato all’ingaggio del calciatore: 11 milioni netti sono troppi.

Resterà da capire se e come i rossoneri vorranno muoversi in direzione dell’attaccante in uscita dallo United, sul quale saranno pronti ad avventarsi numerosi club da tutta Europa.