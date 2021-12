La Roma riflette su Borja Mayoral: i numeri dicono tutto

La Roma vince in Bulgaria trascinata da Abraham e Borja Mayoral, autore di un super gol di tacco. Lo spagnolo è un uomo mercato ma i suoi gol potrebbero ancora far comodo a Mourinho

Alcune volte mettere in fila i numeri fa bene. Si parla di Borja Mayoral, protagonista a Sofia con la maglia della Roma in tandem con Tammy Abraham. La domanda è se la squadra giallorossa può davvero privarsi a cuor leggero del contributo tecnico di un attaccante che, oltre ad avere qualità mostrate in campo quando è stato scelto con continuità, ha cifre su cui a Trigoria staranno giustamente riflettendo.

Leggi anche >>> Crollo Atalanta, retrocede in Europa League | Passano Roma e Napoli

Stagione 2020-2021, quella scorsa in cui alla squadra di Fonseca veniva imputata una certa mollezza e l’allenatore riservò solo alla questione Dzeko una gestione muscolare, dando probabilmente l’ultima spallata – quella decisiva – al rapporto tra il bosniaco e la Roma. Fuori Edin il “diretto” (nel dire quel che non andava) per incomprensione con Paulo il “signorile”, e dentro lo spagnolo che alla fine giocò più partite del compagno di reparto (45 a 38) ma meno minuti (2418 a 2094 a favore di Dzeko). Borja però chiuse a 17 gol e 8 assist stagionali, l’ex City – che all’interno della storia della Roma ha inanellato record statistici tra le punte di sempre – di reti ne segnò 13 e di assist ne fece 5.

Quest’anno sembra inevitabile il fatto che, in un complessivo sottoutilizzo, la Conference sia più della Serie A (in cui ha giocato 26 minuti) la competizione in cui Mayoral abbia potuto provare a farsi vedere: e in 190 minuti giocati, compreso il doppio confronto delle qualificazioni, Borja ha messo a segno un gol e un assist, come dire che per essere determinante all’interno di una gara, segnando o mettendo un compagno in condizione di farlo, abbia bisogno di 95 minuti. Quindi, una partita. Ora ci sarebbe la Fiorentina pronta a caricarsi il prestito del Real alla Roma. O il Crystal Palace. O qualche spagnola che consentirebbe al ragazzo di Parla – comune della circoscrizione madrilena – di tornare a casa: si parla di un derby non ancora esploso a Siviglia, ma che cova per ora sotto la cenere.

Leggi anche >>> De Ligt per la ricostruzione: il due per uno che può stuzzicare la Juventus

Conference League, Roma avanti ma Zaniolo si ferma ancora

E la Roma? Deve fare i conti con un altro stop di Zaniolo, si interroga sull’operazione Shomurodov, investe (e fa molto bene) su Felix che però non può essere bruciato. Nel frattempo Mourinho sposa le due punte, alle spalle ci sono le operazioni Pedro e Dzeko che, giustificate come si voglia, hanno potenziato Lazio e Inter in ruoli dove ai due club rivali serviva intervenire.

La Fiorentina a tutti gli effetti in questo momento è concorrente della Roma per l’Europa. E Borja, in assoluto, quando i minuti corrono un po’ consecutivamente e non a singhiozzo, il suo lo fa. In più con i tifosi c’è sempre stato una timida ma solida sintonia. Il gol di tacco, seppur nel vuoto gelido di Sofia, può averla riscaldata ulteriormente. Sì, c’è da augurarsi che la Roma ora rifletta su Mayoral. Se non ha cominciato a farlo, non è ancora tardi.

F.S.