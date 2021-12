Svolta Bernardeschi, l’agente avvisa la Juventus: “C’è un piano”

Federico Pastorello, agente tra gli altri di Federico Bernardeschi, ha rilasciato un’intervista chiarendo il futuro dell’esterno

Una stagione, almeno per quanto riguarda il percorso in Serie A, decisamente complicata per la Juventus. Se l’ultimo turno di Champions League ha visto la squadra di Allegri chiudere al primo posto nel gruppo H, adesso per i bianconeri è già tempo per scendere in campo per la trasferta contro il Venezia nella quale mancherà, tra gli altri, anche il brasiliano Arthur. Sarà presente invece Federico Bernardeschi, il cui futuro con la maglia della ‘Vecchia Signora’ che è ancora tutto da definire. In scadenza il prossimo 30 giugno, sull’ex Fiorentina è tornato a parlare il suo agente Federico Pastorello.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, nessuno passo indietro | Futuro già deciso

Il noto procuratore, quando mancano poche settimane alla riapertura del calciomercato invernale, ha detto la sua sul momento di Bernardeschi e l’eventuale partenza del classe 1994 nei prossimi mesi: “Con Federico c’è una chimica speciale, è un ragazzo con grande profondità d’animo e attributi: si pensi ai rigori calciati ad Euro 2020. È un professionista top, cura l’alimentazione in maniera maniacale come Lukaku e Cristiano Ronaldo, con cui infatti aveva un bel rapporto“.

LEGGI ANCHE >>>Occasione Juventus, big massacrato: ci pensa Allegri

Juventus, l’annuncio sul futuro di Bernardeschi

Pastorello non si è poi nascosto, anticipando quello che potrebbe essere il destino del talento di Carrara: “Per il futuro abbiamo un chiaro piano d’azione, valutiamo anche la permanenza alla Juventus”. L’agente ha aggiunto: “Non dimentichiamoci che Federico ha voluto fortemente la Juventus quando era a Firenze, ci ha messo la faccia”.

Pastorello ha poi concluso rivelando: “Non ci sono stati, per il momento, contatti con la Juve. Vedremo…“.

LEGGI ANCHE >>>Kessie sceglie il Real e mette nei ‘guai’ la Juventus: assalto Psg

In questa stagione, il 27enne ha collezionato 16 presenze e 956′ in campo con 4 assist vincenti all’attivo.