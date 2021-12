L’Inter prepara il sorpasso, Sensi per il bomber: Milan e Juve ko

L’Inter mette nel mirino l’attaccante ed è pronta a sacrificare Sensi per beffare Juventus e Milan: ecco il colpo per Inzaghi

Quella che l’Inter sta per vivere può essere la giornata del sorpasso e la conquista della vetta. Un turno di Serie A fondamentale per i nerazzurri, contro il Cagliari, per provare a superare e distanziare il Milan dopo il passo falso dei rossoneri contro l’Udinese. I campioni d’Italia in carica, però, non intendono trascusare il calciomercato che potrebbe regalare non poche novità alla rosa allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha già ‘segnalato’ a Marotta e Ausilio quali siano i reparti su cui intervenire con decisione già nelle prime settimane del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Doppia ‘beffa’ in difesa, Inter e Milan al palo: firma e addio

Un gennaio all’insegna delle novità, visto che tra le uscite potrebbe esservi quella di Stefano Sensi. Il talentuoso centrocampista non ha brillato fino a questo momento, causa infortuni, ed il destino potrebbe ben presto allontanarlo dalla Milano nerazzurra. In scadenza il 30 giugno 2024, il gioiello di Urbino ha collezionato 9 presenze ma solo 147′ in campo. Ecco perchè, al fine di battere la concorrenza di Juventus e Milan per la firma di un nuovo attaccante, Sensi potrebbe rappresentare il ‘sacrificio’ che firmerebbe il sorpasso a bianconeri e rossoneri.

LEGGI ANCHE >>>Difensore e centrocampista: il blitz del Milan che inguaia Juve e Inter

Nel mirino della ‘Beneamata’ ritorna con forza il nome di Luis Muriel. Il centravanti colombiano, in scadenza tra un anno e mezzo con l’Atalanta, secondo ‘Il Corriere di Bergamo’ avrebbe già chiesto la cessione ai dirigenti nerazzurri.

Su Muriel vi sono da tempo Milan e Juventus ma l’Inter, grazie alla carta Sensi (più 6-7 milioni di euro) può sbaragliare la concorrenza e regalare il gioiello classe ’91 a Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, doccia fredda per Inter e Milan: richiesta choc

In questa stagione Muriel ha giocato raramente da titolare, collezionato 14 presenze totali con 3 reti e 4 assist vincenti alla corte di Gasperini.