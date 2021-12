Calciomercato, doccia fredda per Inter e Milan: richiesta choc

Non arrivano buone notizie per il calciomercato di Inter e Milan: doccia fredda e richiesta a sorpresa a Marotta e Maldini

Un duello a distanza che proseguirà nell’imminente nuovo turno di Serie A. Milan ed Inter, rispettivamente impegnate con Udinese e Cagliari, continuano a guidare la classifica in attesa che tra meno di un mese riapra la sessione invernale di calciomercato. In tal senso, sono numerosi i profili seguiti da Marotta e Maldini per l’anno prossimo, con una specifica esigenza comune per le rose di Inzaghi e Pioli. È caccia aperta ad un nuovo attaccante: i rossoneri valutano un innesto di prospettiva per il post Ibrahimovic mentre l’Inter vuole rinforzare un reparto che potrebbe perdere Alexis Sanchez.

In tal senso, nelle ultime settimane, è stato vivo il nome di uno dei maggiori talenti del panorama europeo, nel mirino delle due milanesi. Si tratta del gioiellino del Benfica Darwin Nunez, classe 1999 e sbarcato nel club lusitano dall’Almerìa nell’estate 2020 per 24 milioni di euro. Adesso, però, nella corsa al talento uruguagio sarebbe arrivata una vera e propria doccia fredda per Milan ed Inter.

Milan ed Inter, richiesta monstre per Nunez

Un interessamento destinato a raffreddarsi per le importantissime richieste del Benfica. Darwin Nunez si allontana dalle due società milanesi, in vista dell’anno prossimo. La società portoghese, che ha rifiutato un’offerta da ben 60 milioni per l’attaccante, vorrebbe incassarne non meno di 80 per lasciar partire il 22enne di Artigas.

Cifra al di fuori della portata di Inter e Milan che, al momento, potrebbero dunque orientarsi su altri profili.

In questa stagione, Nunez ha collezionato ben 11 reti e firmato 2 assist, in 18 apparizioni stagionali tra campionato e coppe.