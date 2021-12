Sfida fra big per Muriel: tutte le ‘condizioni’ per l’affare

Luis Muriel continua a non trovare spazio nell’undici titolare dell’Atalanta e parte la sfida tra due big: le condizioni per l’affare

Quando si pensa agli attaccanti più forti della Serie A non si può non citare anche Luis Muriel. L’attaccante colombiano con la maglia dell’Atalanta fatica sempre a trovare spazio nell’undici titolare di Gasperini, anche perché chiuso da Duvan Zapata.

Anche partendo dalla panchina però Muriel ha sempre dato un grande contributo a suon di gol alla sua squadra, come in questo inizio di stagione che su 13 partite giocate ha segnato 3 gol e servito 4 assist. Così sulle sue tracce continuano a tenere il mirino Juventus e Inter, alla continua ricerca dell’attaccante giusto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Per finanziare il suo arrivo però entrambe le squadre dovranno cercare di cedere qualche esubero.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Muriel nel mirino di Juventus e Inter: ma prima le cessioni

Luis Muriel continua a essere un grande attaccante in Serie A, ma il poco spazio che trova all’interno dell’Atalanta potrebbe portare due big come Juventus e Inter a pensare a lui per rinforzare il reparto offensivo.

Leggi anche >>> Inter, ESCLUSIVO Altobelli: “Inzaghi una conferma. Vlahovic? Pronto al grande salto”

Entrambe le squadre però prima di pensare all’acquisto del colombiano, valutato circa 30 milioni di euro, dovranno pensare prima agli addii. Infatti l’Inter dovrebbe prima cercare di cedere Alexis Sanchez, che nelle gerarchie di Simone Inzaghi rimane un esubero. Mentre la Juventus potrebbe cercare di racimolare la somma per Muriel dalle cessioni di Dejan Kulusevski, Ramsey o Bernardeschi, che continuano a non convincere e sono delle riserve per Allegri. Ovviamente poi ci sarebbe da fare i conti con il fatto che l’Atalanta preferirebbe cedere Muriel all’estero, ma davanti ad una buona offerta sarebbe difficile dire di no.