De Ligt-Bayern, ci risiamo: l’offerta per strappare il sì della Juventus

I prossimi sei mesi potrebbero essere anche gli ultimi di Matthijs de Ligt con la maglia della Juventus, alla quale è contrattualmente legato fino al 2024

Raiola ha spiazzato tutti parlando a ‘Sport1’ di de Ligt: “Abbiamo avuti dei colloqui con il Bayern, peccato che alla fine l’affare non sia andato in porto”. I bavaresi hanno provato a prendere l’olandese l’estate scorsa e a quanto pare potrebbero riprovarci nella prossima.

Del resto l’estate 2022 sarà l’ultima per realizzare una cifra importante dalla vendita del centrale olandese, a meno che il club presieduto da Andrea Agnelli non abbia intenzione di prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno 2024. Il tutto con annesso aumento dell’ingaggio odierno che tocca già quota 12 milioni di euro netti coi bonus.

Un grosso ‘sacrificio’ per mettere un po’ a posto i disastrati conti sarebbe stato messo in programma dalla dirigenza juventina, ecco perché l’addio all’ex capitano dell’Ajax è tutt’altro che impossibile.

De Ligt piace anche a Chelsea e Barcellona, ma il suo trasloco in Baviera farebbe molto comodo proprio a Raiola in quanto gli aprirerebbe un ‘canale’ importante con quello che è di fatto il club più prestigioso e ricco della Germania. Nonché uno dei migliori in assoluto del palcoscenico calcistico europeo.

Al classe ’99 potrebbe venir offerto un quinquennale da 13-14 milioni di euro netti, mentre alla Juve la proposta potrebbe essere di 60 milioni di euro cash.

In aggiunta ad essa il cartellino dello spagnolo Marc Roca, ai margini della squadra da quest’anno guidata dal ‘pompatissimo’ e costosissimo (sono serviti 25 milioni di euro per strapparlo al Lipsia, ovvero alla Red Bell) Julian Nagelsmann.

Calciomercato Juventus, Roca nell’affare de Ligt: via libera a una condizione

A lungo nel mirino del Milan prima del trasferimento al Bayern, Roca è un centrocampista spagnolo dai piedi buoni di 25 anni. Viste prospettive e giovane età, inoltre ad Allegri farebbe molto comodo uno di valore davanti la difesa, la Juve può accogliere in maniera positiva l’inserimento di Roca nell’operazione de Ligt. A patto però che venga un po’ alzata l’offerta in denaro, diciamo almeno fino a quota 70-75 milioni.

