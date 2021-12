CMWEB | Rudiger, apertura alla Serie A: ma c’è un ostacolo enorme

Il futuro di Rudiger più vicino ad una svolta: ritorno in Serie A, Milan e Juventus restano alla finestra ma c’è un grosso ostacolo

Mancano ancora poche settimane alla riapertura del calciomercato invernale, con gennaio che potrebbe regalare sorprese a diverse società italiane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, dall’entourage di Antonio Rudiger filtra una possibile apertura per il ritorno del centrale tedesco in Serie A. L’ex difensore della Roma resta in scadenza il 30 giugno 2022 con il Chelsea ed il suo futuro potrebbe quindi essere lontano da Londra, visto anche il lungo elenco di pretendenti che ormai da diverse settimane seguono da vicino il classe 1993.

Sebbene l’apertura al ritorno in Italia, le richieste d’ingaggio del tedesco (almeno 10-11 milioni all’anno) sarebbero fuori portata per le big italiane, comprese Juventus e soprattutto Milan. Il classe 1993 è stato recentemente accostato anche alla squadra di Pioli, dopo il brutto infortunio di Kjaer che priverà i rossoneri del centrale danese fino a fine stagione. Nonostante il decreto crescita che porterebbe le italiane ad un risparmio sullo stipendio lordo del difensore, le cifre in ballo resterebbero altissime per Milan e Juventus.

Colpo Rudiger a zero: le ultime

Alla finestra rimane il Real Madrid, che metterebbe sul piatto un ricco ingaggio per trovare l’immediato accordo con il campione tedesco. Da non escludere altre piste concrete che rimangono vive: PSG e Bayern Monaco.

Resta ancora possibile, infine, anche la possibilità che Rudiger rinnovi il contratto (attualmente guadagna 8 milioni di euro a stagione) con il Chelsea, anche se l’ipotesi di un addio a zero, nel 2022, resta decisamente l’opzione più probabile.

In questa stagione, sono 20 le presenze di Rudiger con i campioni d’Europa, con 2 reti e 2 assist in 1830′ accumulati sul rettangolo verde.

Raffaele Amato Simone Ciccarelli