Flop Milan, attacco durissimo a Pioli: “Autolesionista”

Attacco totale al Milan, dopo il deludente pari di Udinese: mister Pioli finisce ancora al centro delle critiche

Il Milan torna a cadere. Dopo la vittoria sulla Salernitana, la Serie A registra l’ennesimo passo falso della squadra allenata da Stefano Pioli che adesso rischia concretamente di perdere la vetta. Con l’Inter che, in caso di successo sul Cagliari, volerebbe al primo posto scavalcando proprio i cugini. Una prestazione incolore quella contro l’Udinese e che solo grazie alla magia di Ibrahimovic, ha visto evitare il totale tracollo al ‘Diavolo’. Tra i maggiori imputati vi è certamente Stefano Pioli, al centro delle critiche dopo le scelte dell’undici schierato alla ‘Dacia Arena’.

Il giornalista Fabio Ravezzani torna ad attaccare l’allenatore rossonero, reo di aver fatto delle scelte di formazione assolutamente discutibili. Un disastro evitato solo dalla rete allo scadere, stando a quanto ha riferito il giornalista, di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue parole su Twitter.

Pioli al centro delle critiche: “È colpevole”

“Pioli persevera. Presentare anche con l’Udinese un centrocampo con Bakayoko e Bennacer non solo è colpevole, ma autolesionista“. Un attacco senza sconti quello del giornalista nei confronti di Pioli, che ha puntato a centrocampo su Bennacer e Bakayoko, decisamente non in serata di grazia.

Ravezzani ha poi concluso ribadendo il suo concetto sull’allenatore del Milan, grande ‘colpevole’ della serata storta dei rossoneri: “La lezione col Sassuolo evidentemente non è servita. E non c’era ragione per rifarlo. Ibra evita il disastro“.

Il Milan è quindi chiamato a reagire, già nella prossima partita di campionato contro il Napoli di Spalletti. Un big match decisamente delicato, come spartiacque per una cavalcata decisamente positiva fino a questo momento in campionato.