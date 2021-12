Maxi scambio, il Milan ne sacrifica tre: acconto per il gioiello

Il Milan ha intenzione di accelerare per il talento protagonista in Serie A: tripla contropartita immediata

La sfida contro l’Udinese per tentare di difendersi dall’Inter, impegnata con il Cagliari. Il Milan di Stefano Pioli ha intenzione di dare continuità ai risultati per mantenere la vetta, prima del big match contro il Napoli di settimana prossima. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è già tempo di muoversi in vista del prossimo anno. Il 2022/23 può quindi vedere non pochi cambiamenti alla rosa di Pioli, con l’ultima idea di scambio in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, doccia fredda per Inter e Milan: richiesta choc

Maldini e Massara possono quindi provare ad accelerare i contatti con il Genoa, per uno dei nomi che negli ultimi mesi ha attirato maggiormente le attenzioni delle big italiane, Juventus ed Inter in primissimo piano. L’offerta del club di via Aldo Rossi al ‘Grifone’ vedrebbe ben tre pedine sul piatto, già a gennaio, come ‘acconto’ per il gioiello protagonista con la squadra di Shevchenko.

LEGGI ANCHE >>>Difensore e centrocampista: il blitz del Milan che inguaia Juve e Inter

Il Milan anticipa Juve e Inter: scambio con il Genoa

Samu Castillejo, è ormai chiaro da diverse settimane, è destinato a salutare Milanello. Lo spagnolo potrebbe quindi essere una delle tre pedine che Maldini è disposto a sacrificare per ‘bloccare’ l’approdo, la prossima estate, di Andrea Cambiaso in rossonero.

Il polivalente terzino potrebbe sostituire tanto Florenzi a destra quanto Ballo Toure a sinistra. Il Milan inserirebbe nell’affare anche Andrea Conti, ormai fuori da piani di Pioli, e Pietro Pellegri che fatica a trovare spazio in rossonero.

LEGGI ANCHE >>>Scambio con la Juventus manda ko il Milan, assalto a centrocampo

Un’ipotesi che potrebbe prendere corpo solo in caso di rinnovo di Cambiaso con il Genoa, vista l’imminente scadenza (30 giugno 2022) del laterale con la società ligure.