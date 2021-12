Juventus, Vlahovic a giugno | Ecco l’alternativa per gennaio

Vlahovic verso la permanenza fino a giugno: ecco il sostituto che punta la Juventus per gennaio

La Juventus sta evidenziando grandi problemi in attacco e lo confermano le statistiche. La squadra di Allegri è 13esima per gol fatti, appena 23, ben 20 in meno rispetto ai 43 dell’Inter, da ieri capolista della Serie A.

Numeri che fanno parecchio riflettere la società che ha urgenza di intervenire sul mercato per rinforzare il parco attaccanti, cercando di colmare un assenza che ancora pesa tanto come quella di Cristiano Ronaldo. Il primo obiettivo, ormai dichiarato da diversi mesi è Dusan Vlahovic che partita dopo partita sta diventando una macchina da gol letale. Anche nell’ultima partita ha trovato una doppietta che lo ha portato al primo posto della classifica marcatori con 15 gol. Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’ il serbo potrebbe decidere di restare alla Fiorentina fino al termine della stagione per provare a centrare l’Europa con la Viola.

Vlahovic a giugno: la Juve su Icardi per gennaio

Per la Fiorentina è sicuramente una bella notizia dal punto di vista del campo anche se visto il contratto in scadenza, la società potrebbe comunque tentare di venderlo a gennaio per incassare almeno una parte del valore del giocatore. Se Vlahovic decidesse di rimanere, però, la Juventus si butterebbe a capofitto su Mauro Icardi nella sessione invernale, per cercare di regalare ad Allegri un bomber che garantisca un sostanziale numero di gol.

Mauro Icardi a gennaio e poi l’assalto a Dusan Vlahovic a giugno. Questo è il piano della Juventus, quando le possibilità economiche, viste cessioni e scadenze, saranno superiori e la società potrà spingere sull’acceleratore. Anche se sul centravanti serbo la concorrenza sembra spietata e le possibilità che possa andare a giocare all’estero sono molto concrete.