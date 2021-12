Sorteggio ottavi Champions League | Inter da incubo, Juve fortunata

Il sorteggio per gli ottavi di Champions League sorride solo alla Juventus di Allegri: bianconeri fortunati, Inter da incubo

Siamo giunti alla fase cruciale della competizione calcistica più importante a livello di club. Terminati i gironi di Champions League, le partecipanti rimaste in gara dovranno prepararsi psicologicamente e fisicamente in questi due mesi ad affrontare il prossimo ostacolo, quello degli ottavi di finale.

Da ora in poi sarà eliminazione diretta, con il prossimo turno che partirà il 15 febbraio e si concluderà il 16 marzo. La pressione aumenta, poiché adesso il margine di errore si riduce al minimo. A rappresentare la bandiera italiana sono rimaste solo Juventus e Inter. Non ce l’hanno fatta, invece, Milan e Atalanta, posizionatesi rispettivamente al quarto e terzo posto dei propri gironi. I rossoneri, perciò, sono direttamente usciti dall’Europa, mentre i bergamaschi dovranno giocarsi gli spareggi di Europa League. Tornando alla ‘Vecchia Signora’ e ai nerazzurri, la situazione è certamente più semplice per la prima che per i secondi. Gli uomini di Allegri sono riusciti a vincere il girone superando a gran sorpresa di tutti il Chelsea campione in carica, fermato sul pareggio dallo Zenit.

LEGGI ANCHE>>> Valzer di attaccanti, Juventus show: Icardi e non solo, l’Inter trema

Champions League, i sorteggi degli ottavi: le avversarie di Inter e Juventus

Mentre l’Inter ha perso nettamente al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid e si è dovuta accontentare del secondo posto. In attesa dei sorteggi, che andranno in scena oggi alle ore 12:00 a Nyon in Svizzera, vi proponiamo una simulazione degli stessi. In base ai risultati ottenuti dalla prova, la Juventus se la vedrebbe con il Villarreal. Avversari assolutamente da non sottovalutare gli spagnoli (autori dell’eliminazione dell’Atalanta), ma se andasse così sarebbe ovviamente una buonissima pescata per il club di Agnelli.

LEGGI ANCHE>>> La Juventus offre Rabiot: l’allenatore non è convinto

Alla squadra di Inzaghi, invece, andrebbe la peggio con il Manchester United di Cristiano Ronaldo, impegno estremamente più arduo che comprometterebbe non poco l’eventuale passaggio ai quarti. Ora, però, è tempo di concentrarsi sui sorteggi, quelli veri. Juventus e Inter incrociano le dita affidandosi alla sorte, affinché vada tutto per il meglio. Il calcio italiano ne ha fortemente bisogno.