Juventus, per Allegri è sul mercato | Nuovi contatti con la big

Possibile cessione anticipata in casa Juventus: una big di Premier piomba sull’attaccante bianconero

La Juventus sta studiando le strategie in vista del mercato di gennaio che dovrà necessariamente portare a qualche rinforzo. La società è a caccia di un bomber che possa garantire un certo numero di gol, quelli che stanno mancando all’attacco bianconero e che di conseguenza stanno portando pochi punti. Inoltre c’è sempre l’incognita Dybala a causa dei numerosi problemi fisici che lo affliggono ormai da diverso tempo.

Un’altra incognita è Dejan Kulusevski ma lui più per i problemi tecnici e di campo. Lo svedese ha grandi potenzialità ma sembra non aver ancora trovato la chiave giusta per esprimerle. Il suo rendimento è incostante e poco incisivo nel reparto offensivo della Juventus che sta pensando concretamente di cederlo. Fino a questo momento ha realizzato appena un gol in 19 presenza tra campionato e Champions League. Troppo poco per un potenziale talento arrivato per 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, una big di Premier League potrebbe farsi sotto per l’ex Parma.

Juventus: l’Arsenal punta Kulusevski

A farsi sotto per il classe 2000 potrebbe essere l’Arsenal che ha necessità di rinforzare il reparto offensivo per risalire una classifica che vede il club londinese al sesto posto con appena 21 gol realizzati in 16 partite. Anche Aaron Ramsey stuzzica il club inglese per quello che sarebbe un ritorno dopo 8 stagioni trascorse dal gallese con la maglia dei Gunners.

Kulusevski però è la priorità di Arteta che considera lo svedese un profilo adatto al suo sistema di gioco. Per Allegri il giocatore è cedibile e la Juventus potrebbe decidere di rinunciarci già a gennaio.