La big irrompe per il francese | Addio sogno Juventus

Il Barcellona non riuscirà a rinnovare il contratto del suo attaccante: una big spezza la suggestione della Juventus

Il Barcellona, ormai fuori dalla Champions, e prossimo avversario del Napoli in Europa League, deve fare i conti anche con qualche malcontento da parte di alcuni giocatori. La società è in declino e la barca sembra affondare settimana dopo settimana.

Uno dei giocatori in questione è Ousmane Dembele che, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, avrebbe fatto sapere alla società che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2022. Joan Laporta non ha alcuna possibilità di trattenere il francese e per il Barcellona si tratterà dell’ennesimo fallimento dopo aver speso circa 130 milioni nel 2017 per prelevarlo dal Borussia Dortmund. Diverse squadre si sono avvicinate a Dembele, dal Manchester City al Liverpool al Psg ma anche la Juventus lo ha messo nel mirino ormai da tempo.

Dembele verso il Bayern Monaco: addio Juventus

Il sogno della Juventus, però, potrebbe spegnersi. Secondo quanto riportato da ‘diariogol.com’ il Bayern Monaco avrebbe preso terreno sulle altre concorrenti per Ousmane Dembele proponendo al francese un contratto molto importante, quasi irrinunciabile. I bavaresi hanno necessità di ringiovanire il reparto offensivo e l’attaccante de Barcellona a soli 24 anni garantirebbe tante stagioni di alto livello.

Saranno gli ultimi mesi del francese con la maglia blaugrana prima di essere libero di scegliere la sua prossima destinazione. Fin ora appena 6 presenze tra Champions e Liga e 0 gol. Ciò nonostante il talento dell’ex Dortmund è altissimo, come testimonia l’interesse di molte big europee. Nonostante l’occasione a parametro zero per la Juventus, il potere economico e l’appeal del Bayern Monaco porterebbero Dembele a scegliere la Bundesliga.