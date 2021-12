Sì al clamoroso ritorno di Icardi, c’è la svolta: Juventus ko

Il destino potrebbe Mauro Icardi ad una clamorosa destinazione per il 2022: c’è la svolta, la Juventus rischia il ko

Il mezzo passo falso in Serie A casa del Venezia potrebbe essere solo una delle brutte notizie, per la Juventus di Massimiliano Allegri, in vista delle prossime settimane. Il club bianconero, oltre agli altalenanti risultati sportivi, deve fare i conti anche con le prossime mosse da mettere in atto in vista del calciomercato invernale. Gennaio potrebbe regalare sorprese alla ‘Vecchia Signora’ e non tutte, purtroppo per Allegri, positive. In tal senso, è ormai chiaro da tempo come il nome di Mauro Icardi sia uno dei più tallonati dalla dirigenza torinese per rinforzare l’attacco.

Le deludenti prestazioni di Morata, che difficilmente sarà riscattato dall’Atletico Madrid, spingono la ‘Vecchia Signora’ a cercare, nell’immediato, alternative di spessore. L’ex capitano dell’Inter, ormai chiuso da Messi in quel di Parigi, lavora ad un cambio di maglia già nelle prime settimane del 2022. Secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, per Icardi potrebbe prospettarsi un clamoroso ed inatteso ritorno.

Juventus, Icardi più lontano: ipotesi ritorno

Si tratta del Barcellona che, come viene riportato, già all’epoca della presidenza Bartomeu aveva valutato l’acquisto dell’argentino. Il veto posto da Messi fece sfumare l’affare ma adesso che Messi si è trasferito proprio a Parigi, Laporta potrebbe riprendere da dove aveva lasciato il suo predecessore e regalare, già a gennaio, il tanto desiderato rinforzo in attacco richiesto da Xavi.

Un’ipotesi che gelerebbe la Juventus, in caso di ritorno a Barcellona di Icardi ad inizio 2022. Il PSG, tuttavia, non intende fare sconti nonostante Icardi non rappresenti più una prima scelta per Pochettino (stufo degli atteggiamenti extracalcistici dell’argentino).

Serviranno almeno 40 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo: una cifra che, al momento, il club blaugrana non può permettersi di mettere sul piatto.