Addio Juventus, Mourinho punta il mirino sul bomber bianconero

La Juventus potrebbe perdere il proprio bomber a giugno, e a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere proprio José Mourinho

Futuro in bilico in casa Juventus per diversi calciatori. La stagione fino ad ora negativa per i bianconeri porterà sicuramente la società juventina a ragionare sul futuro di molti membri della rosa di Massimiliano Allegri.

Ad approfittare della situazione all’interno della rosa juventina potrebbe essere a sorpresa José Mourinho, che potrebbe non farsi sfuggire l’occasione di mettere nel mirino un bomber proprio della Juventus. A giugno il tecnico portoghese potrebbe ritrovare l’attaccante che fece esordire.

Mourinho pesca il bomber dalla Juventus: idea Morata

La Juventus continua a vivere un momento difficile e tra i più criticati c’è sicuramente Alvaro Morata. Lo scarso apporto in zona gol dello spagnolo ha portato la società bianconera a iniziare a pensare al futuro del bomber ex Real Madrid, e alla possibilità che non venga riscattato.

Così a piombare sullo spagnolo potrebbe essere a sorpresa la Roma. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, i giallorossi potrebbero puntare Morata una volta tornato al Real Madrid. Così Mourinho ritroverebbe l’attaccante che fece esordire proprio quando allenava i ‘Blancos’, rinforzando con un grande colpo l’attacco della Roma.