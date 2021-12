Valzer di attaccanti, Juventus show: Icardi e non solo, l’Inter trema

Un giro di attaccanti tra Juventus, Inter e Sassuolo. Raspadori e Icardi nomi caldi già per la sessione invernale di calciomercato

Due nomi per l’attacco della Juventus, in un interessante incrocio di mercato che vede coinvolte anche Inter e Sassuolo.

Sono appena 12 i gol segnati da attaccanti della Juventus in questa prima parte di stagione. Una vera e propria emergenza offensiva, con Dybala miglior realizzatore bianconero a quota 5 reti, seguito da Morata a quota 4. In gol anche Kean (2) e Chiesa (1), mentre le altre reti sono state messe a segno da difensori e centrocampisti.

LEGGI ANCHE >> L’Inter può perdere l’attaccante: offerta del Barcellona

Ecco perché a gennaio la dirigenza bianconera potrebbe muoversi concretamente per dare subito rinforzi all’attacco di Massimiliano Allegri, nel tentativo di salvare la seconda parte di stagione, dopo un inizio di campionato a dir poco deludente, contrariamente al rendimento mantenuto fino ad ora in Champions League da Chiellini e soci.

Calciomercato Juventus, giro di attaccanti con Inter e Sassuolo

La situazione è articolata e chiara allo stesso tempo. Da tempo i bianconeri sono sulle tracce di Gianluca Scamacca il cui futuro però potrebbe essere a Milano, sponda nerazzurra. Ecco perché la Juventus potrebbe decidere di fiondarsi su Giacomo Raspadori, classe 2000 autore di tre gol in questa stagione con la maglia del Sassuolo, anche lui nel mirino dell’Inter.

LEGGI ANCHE >> Colpo in attacco, c’è il sì del giocatore: duello tra Juve e Barcellona

Ma non è finita qui: a proposito di intrecci con l’Inter, la Juventus a gennaio potrebbe fiondarsi su Mauro Icardi. L’argentino ha siglato tre reti con la maglia del Paris Saint-Germain e da tempo si parla di un ritorno in Italia per l’ex Sampdoria. Ritorno che potrebbe concretizzarsi a gennaio, mentre Gianluca Scamacca (5 gol in 16 partite quest’anno) potrebbe vestire i panni di vice Dzeko in nerazzurro.