Calciomercato Juventus, rinnovo e addio: scambio clamoroso con la big

Tra impegni di coppa e rinnovi contrattuali, le strade della Juventus potrebbero incrociarsi con quelle dell’Atletico Madrid

La settimana delle coppe è appena iniziata. Tra martedì e giovedì saranno in campo tutte le squadre impegnate in Champions League, Europa League e Conference League. Tra loro anche Juventus e Atletico Madrid, impegnate nell’ultima partita dei rispettivi gironi. I Colchoneros, ospiti del Porto, sono appaiati al Milan a quota 4 punti ma hanno ancora la possibilità di superare i portoghesi, fermi a 5. La Juventus invece, ospita il Malmoe e spera in un passo falso del Chelsea per passare il turno da prima classificata.

Dal campo al calciomercato, il club di Madrid e i bianconeri potrebbero dar vita ad un clamoroso scambio. Secondo ‘Fijaches.com’, non ci sarebbe un buon rapporto tra Joao Felix e Simeone. Il talento portoghese, costato 127 milioni di euro nel 2019, ha totalizzato 88 presenze e 20 reti con la maglia dell’Atletico Madrid. In questa stagione non è stato sempre tra i titolarissimi e l’eliminazione dalla Champions potrebbe cambiare lo scenario. La Juventus resta alla finestra ma prima dovrà risolvere la questione legata al rinnovo di Dybala.

Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con l’Atletico Madrid

La Juventus è al lavoro per il rinnovo di Paulo Dybala. Il talento argentino, autore di 108 reti con la maglia bianconera, è prossimo alla scadenza contrattuale. Giugno 2022 è infatti vicinissimo ma ancora non è stato trovato l’accordo.

L’eventuale rinnovo della Joya e la definitiva rottura tra Joao Felix e l’Atletico Madrid, potrebbe far nascere lo scambio alla pari tra le due società. La Juventus avrebbe così un nuovo giocatore portoghese dopo il triennio con Cristiano Ronaldo.