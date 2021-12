La stella dice addio, spunta l’Arsenal: Juventus avvisata

La Juventus rischia di vedere allontanarsi uno dei grandi obiettivi per l’attacco di Massimiliano Allegri: insidia già a gennaio

La sfida con il Malmö, in Champions League, in primo piano in casa Juventus. Dopo aver battuto agilmente il Genoa di Shevchenko, i bianconeri hanno intenzione di muoversi anche in vista del prossimo calciomercato invernale. A gennaio mancano solo poche settimane e i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ rischiano di vedersi allontanare uno dei grandi obiettivi per l’anno prossimo, da tempo sul taccuino bianconero. Si tratta di Mauro Icardi, attaccante del PSG che a Parigi sta facendo enorme fatica a trovare spazio.

LEGGI ANCHE >>>Juventus asfaltata, arriva l’attacco totale: “I soliti inutili”

Sono 16 le presenze della punta argentina, con 3 reti e 739′ in campo. Il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dal PSG vista anche l’enorme concorrenza in terra parigina e la Juventus, ormai da tempo, osserva con attenzione anche in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Teamtalk.com’ nel lungo elenco dei club interessati ad Icardi, impiegato quasi solo a gara in corso in Ligue 1 da Pochettino, si starebbe per aggiungere una nuova contendente.

LEGGI ANCHE >>>Super scambio in Serie A: la Juventus tenta il colpaccio

Juventus, svolta Icardi già a gennaio

Si tratta dell’Arsenal che si accoda a Chelsea, Tottenham, Newcastle e appunto Juventus, tra le pretendenti al cartellino di Icardi per il mese di gennaio. I ‘Gunners’, dunque, rischiano di mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus che non è pienamente soddisfatta da Morata e già da tempo ha messo Icardi tra le priorità per l’attacco.

Il club londinese perderà Lacazette e Nketiah (in scadenza a giugno) e la voglia di Icardi di cambiare aria e giocare con maggiore continuità, potrebbe avvicinarlo proprio all’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, che occasione dal Real: Ancelotti punta il big del Milan

Situazione in divenire, dunque, con la Juventus spettatrice interessate nella corsa all’ex capitano dell’Inter.