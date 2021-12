Pericolo Inter, il top club punta alla stella di Inzaghi

L’Inter rischia di perdere uno degli intoccabili di Simone Inzaghi: c’è l’assalto della big inglese

La rotonda vittoria in casa della Roma lancia l’Inter verso il vertice, con il Milan a +1 sui campioni d’Italia. I nerazzurri devono però già pensare ai prossimi colpi, in entrata ed in uscita, in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Tra gennaio e giugno, infatti, la ‘Beneamata’, che intende prolungare fino al 2025 il contratto di Simone Inzaghi, ha intenzione di puntellare la rosa a disposizione del tecnico piacentino.

In tal senso, dall’Inghilterra, arrivano novità importanti per quanto riguarda il destino di una delle pedine fondamentali di Inzaghi. Si tratta di Lautaro Martinez che, nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2026, rimane in cima alla lista di diverse importanti società in Europa. In ultima battuta, dalla Premier League, arriva il forte interessamento dell’Arsenal: i dettagli.

L’Inter trema, l’Arsenal si fa avanti per Lautaro

Secondo ‘Caughtoffside.com’, i ‘Gunners’ perderanno Aubameyang l’anno prossimo ed il nome caldo, in lizza (insieme a Calvert-Lewin e Schick) è proprio quello di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, non è un mistero, è uno dei cardini insostituibili dell’Inter che intende arrivare in vetta alla classifica di Serie A.

Ecco dunque che l’Arsenal potrebbe andare all’assalto il prossimo giugno, con Aubameyang lontano da Londra.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che dovrà difendersi dagli assalti del club inglese nei prossimi mesi.