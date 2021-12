Calciomercato Juventus, super intreccio con Dembele: via libera Allegri

Potrebbe avvenire una svolta per il calciomercato della Juventus tramite un super intreccio con Dembele: via libera per Allegri

Torna la Champions League per l’ultimo turno dei gironi. Situazione abbastanza tranquilla per la Juventus, che ha già acquisito la qualificazione agli ottavi di finale. Nella partita finale contro il Malmo (in programma domani alle 18:45) i bianconeri manterrano comunque elevata la concentrazione per strappare altri tre punti e sperare in un passo falso del Chelsea in ottica primo posto.

“Liverpool, Bayern, City e PSG sono le quattro favorite, in questo momento hanno qualcosa in più rispetto alle altre”, questo il pensiero di Allegri durante la conferenza stampa odierna alla vigilia della gara. Non a caso, l’obiettivo della ‘Vecchia Signora’ – come in campionato – non può essere alzare il trofeo, ma cercare di continuare sulla scia di risultati positivi intrapresa andando avanti il più possibile. Contro Salernitana e Genoa un miglioramento effettivamente si è visto. I due successi netti, però, non cancellano ovviamente i numerosi passi falsi accumulati finora. Si attendono altri impegni maggiormente complicati, per testare fino in fondo le condizioni mentali e la forza del gruppo e dei singoli. Senza contare la necessità di intervenire sul calciomercato. La società lavora sodo su questo fronte e potrebbe verificarsi un super intreccio con Ousmane Dembele.

Calciomercato, intreccio con Dembele: via libera Juve

L’esterno francese è in scadenza a giugno col Barcellona. Xavi gli ha riservato parole al miele, ma continuano ad esserci difficoltà per il rinnovo. L’addio ai blaugrana a zero, quindi, resta una concreta opzione. La Juventus tiene il mirino puntato su di lui da tempo, ma potrebbe prendere vita un altro scenario stimolante.

Sul classe ’97, infatti, ci sarebbe anche l’interesse del Chelsea campione d’Europa. In caso Dembele dovesse trasferirsi alla corte di Tuchel in futuro, i bianconeri avrebbero il via libera per l’acquisto di Werner, che nelle fila dei ‘Blues’ non trova più spazio. Il bomber tedesco ha una valutazione intorno ai 40-45 milioni di euro. Il club di Agnelli ha bisogno di un profilo del genere, visto che quasi sicuramente non riscatterà Morata dall’Atletico Madrid. Werner può essere l’occasione giusta.