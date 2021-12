Derby per l’ex Serie A: ritorno all’Inter con lo scambio

Inter e Milan alla finestra per il gioiello: ritorno possibile, Marotta sacrifica il big

Milan-Salernitana e Roma-Inter: sono questi i prossimi impegni delle due squadre milanesi che, insieme al Napoli, si giocano la vetta della Serie A. Un derby di campo che potrebbe tuttavia spostarsi anche in sede di calciomercato, per il prossimo anno, con diversi obiettivi comuni tra le dirigenze. In tal senso, dall’Inghilterra, arriva l’indiscrezione di un possibile interessamento per una delle pedine di Ralf Rangnick.

Tra gennaio e giugno, la rosa dei ‘Red Devils’ può vivere una piccola rivoluzione con diversi nomi pronti a partire nel 2022 e a lasciare il club inglese. Tra questi vi sarebbe anche quello di Alex Telles, che ha fino ad ora collezionato solo 3 presenze in Premier League e non rientra tra le priorità del neo tecnico dello United. L’Inter può quindi pensare di anticipare l’interesse del Milan, con uno scambio a sorpresa per il prossimo luglio.

Inter, derby per Telles: l’asso nella manica di Marotta

L’idea di Marotta ed Ausilio per riabbracciare Telles (valutato circa 20 milioni) e rinforzare la corsia mancina di difesa, come anticipato, prevederebbe un importante sacrificio.

Si tratta di Milan Srkiniar, in scadenza nel 2023 con il club campione d’Italia e che ha una valutazione di 50 milioni di euro.

Il centrale slovacco è da tempo finito nel mirino dei maggiori top club europei, Manchester United compreso, e potrebbe essere la chiave per il ritorno di Telles a Milano.