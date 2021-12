Il grande ex può tornare all’Inter, Marotta ci prova con lo scambio

L’Inter pensa alle prossime occasioni di calciomercato, spunta il possibile grande ritorno: ipotesi scambio

Archiviato il match contro lo Spezia, per l’Inter di Simone Inzaghi è tempo di pensare al big match dell’Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho. In tal senso, prosegue la corsa al vertice dei campioni d’Italia sul Napoli capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, per la società meneghina è tempo di valutare un possibile clamoroso ritorno a Milano di una stella che sta facendo fatica a trovare spazio. Occhi a Barcellona dove, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, i nerazzurri potrebbero pensare di puntare ancora una volta si Philippe Coutinho.

Il talento brasiliano, anche per diversi infortuni, fatica a trovare la forma e agli ordini di Xavi rischia di fare tanta panchina. Sullo sfondo, dunque, una doppia ipotesi per l’eventuale ritorno a Milano di Coutinho, i cui costi d’ingaggio potrebbero tuttavia essere un problema per i campioni d’Italia. A gennaio, il club di Joan Laporta potrebbe farsi avanti ed offrire in prestito il brasiliano all’Inter, con pagamento di metà ingaggio fissato a 10 milioni di euro ma solo con l’addio immediato di Sanchez.

Inter, ritorno di fiamma: scambio per Coutinho

La seconda ipotesi, riguarderebbe il prossimo mercato estivo, con lo stesso Sanchez a fare da contropartita (sarebbe un ritorno a Barcellona) in uno scambio che regalerebbe Coutinho a Inzaghi.

Coutinho, in scadenza nel 2023 con i catalani, ha fino ad ora accumulato 13 presenze con soli 2 gol all’attivo.

Situazione dunque in divenire, con una doppia possibilità per rivedere con la maglia nerazzurra Coutinho: Sanchez permettendo.