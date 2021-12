Niente bomber per Juventus e Inter: Rangnick soffia il colpaccio

La Juventus e l’Inter continuano a cercare una nuova punta e mettono il mirino su un giovane bomber: a beffarle però c’è Rangnick

Le rose di Juventus e Inter in questo inizio di stagione hanno mostrato diverse lacune importanti, soprattutto per quanto riguarda i loro reparti offensivi.

Infatti i bianconeri sono alla ricerca di una punta che possa portare gol in un attacco poco prolifico, mentre i nerazzurri cercano una punta che possa sostituire Edin Dzeko, visto che oltre a Lautaro Martinez in rosa c’è solo Alexis Sanchez. Il mirino dei due club si sarebbe spostato in Austria, ma il neo tecnico del Manchester United potrebbe beffarli.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus e Inter, soffiato il bomber: Rangnick vuole Adeyemi

In Austria un nuovo Haaland sta stupendo tutti, ovvero Karim Adeyemi. Proprio come il bomber del Borussia Dortmund anche il classe 2002 gioca nel Salisburgo e in questa stagione ha collezionato 25 presenze, mettendo a segno 15 gol e 3 assist.

Leggi anche >>> Assist a sorpresa di Ronaldo: no secco e colpaccio

Sulle sue tracce hanno messo il mirino Juventus e Inter, che cercano sempre nuovi innesti in attacco, ma non solo. Infatti a beffare i due club italiani potrebbe essere il Manchester United, poiché il neo tecnico Ralf Rangnick avrebbe puntato il mirino su di lui e l’assalto decisivo potrebbe avvenire già a gennaio. Il valore di Adeyemi al momento si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, che i ‘Red Devils’ potrebbero investire per assicurarsi il bomber del futuro.