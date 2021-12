Il neo tecnico ne fa fuori sei: occasione stellare per la Juventus

La Juventus può pensare di mettere a segno un clamoroso colpo dal top club nel 2022: l’allenatore fa piazza pulita

La vittoria in casa della Salernitana mantiene viva la speranza della Juventus di poter risalire la classifica ed ambire ai primi posti in Serie A. La squadra di Allegri se la vedrà domenica contro il Genoa di Shevchenko ma la ‘Vecchia Signora’, in questo momento, si sta già guardando intorno a caccia di colpi di spessore da regalare al tecnico livornese durante la prossima sessione di calciomercato. Diverse le priorità ed in attesa di opportunità, arriva un’intrigante suggestione dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, infatti, il Manchester United targato Ralf Rangnick avrebbe intenzione di vivere una vera e propria rivoluzione il prossimo gennaio. 120 i milioni messi a disposizione del neo allenatore dei ‘Red Devils’ per la sessione invernale, pronta a regalare colpi e sorpresa a Ronaldo e compagni. Ma non solo: Rangnick vuole partire dalle cessioni e dei sei calciatori pronti a finire sul mercato, uno in particolare potrebbe fare al caso della Juventus di Allegri.

Colpo dal Manchester United: la Juve ‘ringrazia’ Rangnick

Un’occasione ghiotta, magari in prestito proprio a gennaio, per dare nuova linfa all’attacco di Allegri. Rangnick è pronto a scaricare Paul Pogba, Lingaard, Cavani, Dalot, van de Beek e, appunto, Anthony Martial.

Il classe 1995 fino ad ora ha collezionato 10 presenze, 1 rete e soli 359′ con la maglia del Manchester United: può rappresentare una priorità per l’attacco della ‘Vecchia Signora’.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus vigile alla finestra: il grande colpo di gennaio può essere Anthony Martial.