Rivoluzione Inter: sei addii per abbassare il monte ingaggi

L’Inter si prepara per la prossima estate ed è pronta una rivoluzione: sei calciatori potrebbero salutare a giugno

È stato tutto sommato un avvio positivo quello dell’Inter, che in questi due mesi e mezzo ha collezionato risultati importanti alternati da qualche passo falso che non ha comunque compromesso alcun obiettivo. La compagine nerazzurra sta risalendo la classifica di Serie A e anche in Champions League ora è sempre più vicina al passaggio agli ottavi.

Calciomercato Inter, sei addii per abbassare il monte ingaggi

La società intanto lavora per il futuro e studia le mosse da attuare anche per non ritrovarsi in difficoltà economica come successo la scorsa estate. In particolare ora le attenzioni sono rivolte verso i calciatori in scadenza e bisogna valutare anche la posizione di Brozovic: la società vorrebbe rinnovare per 6 milioni mentre lui chiede 8.

Potrebbe esserci anche un addio e potrebbe non essere l’unico. Anche Kolarov, Sanchez, Vidal, Vecino e Perisic hanno il contratto in scadenza nel mese di giugno e per questo motivo potrebbero esserci diversi addii. Per loro infatti non dovrebbe esserci nessun rinnovo per abbassare il monte ingaggi e pensare anche all’aspetto economico.

Possibile dunque che in casa Inter arrivino ben sei addii nella prossima estate e ovviamente il saluto più rumoroso sarebbe quello di Marcelo Brozovic, vero trascinatore del centrocampo nerazzurro.