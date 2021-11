Il Milan ci ripensa, assist dal grande ex: arriva già a gennaio

Il Milan può tornare a pensare al gioiello, già accostato in passato: garantisce Carlo Ancelotti, ecco il piano per gennaio

Quattro giorni all’attesissimo Derby della Madonnina, con il Milan di Pioli che prepara la sfida ai nerazzurri per tentare di distanziare in classifica la squadra di Inzaghi. Una gara particolare che, tuttavia, può finire per dire già tanto della stagione di Milan ed Inter. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ può riaprirsi una pista già battuta negli ultimi due anni grazie al grande ex tecnico rossonero Carlo Ancelotti.

LEGGI ANCHE >>>Scambio a sorpresa, il PSG teme Conte: addio Milan

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Real Madrid avrebbe già in mente tre nomi da piazzare, in uscita, nel prossimo calciomercato invernale. Da Isco a Luka Jovic passando, infine, per Dani Ceballos. Il talentuoso centrocampista è reduce da una stagione in prestito con l’Arsenal ma adesso agli ordini di Carlo Ancelotti sta facendo fatica a trovare spazio a Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Fonseca vola in Premier: subito ‘sgarbo’ a Juventus e Milan

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Milan, ci pensa Ancelotti: ritorno di fiamma

Ecco perchè l’allenatore romagnolo potrebbe proporre Ceballos al Milan, i cui rapporti con i ‘Blancos’ sono da tempo eccellenti: il club rossonero perderà Kessie e Bennacer a gennaio per la Coppa d’Africa ed in particolar modo in ottica futura.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Con l’ivoriano sempre più vicino a lasciare il ‘Diavolo’ (è in scadenza a giugno) il nome del gioiello spagnolo risulta essere una chance troppo ghiotta per la società di via Aldo Rossi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuova cessione al Milan: cifre e dettagli

In scadenza nel 2023, non è esclusa l’ipotesi prestito per Ceballos al Milan: già a gennaio, i rossoneri ripensano al 25enne di Utrera.