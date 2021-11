Roma, Mourinho fa muro sull’arbitraggio: Poi si scopre su Abraham

Le parole di José Mourinho alla vigilia della gara di Conference League: muro sugli arbitri e intervento su Abraham

La Roma, reduce dalla sconfitta contro il Milan in campionato, si prepara alla gara di Conference League dove dovrà vendicare il clamoroso 6-1 subito in Norvegia.

José Mourinho, in polemica con gli arbitri dopo gli episodi da rigore di Roma-Milan, è intervenuto sulla gara di domani contro il Bodo: “Abbiamo sei punti, siamo in una buona situazione. Se dimentichiamo il risultato di Bodo, anche se è impossibile, sono sei punti con due partite in casa da giocare. Non possiamo dire che è decisiva domani, non lo è. Ci sono ancora nove punti, la situazione non è neanche di pressione ma vogliamo arrivare primi, non dimenticando la partita di Bodo perché quella non la dimentichiamo mai”.

Roma, Mourinho sulle critiche ad Abraham: “È un grande giocatore”

Mourinho ha poi proseguito: “Abbiamo sbagliato tutti. Non dico che ha sbagliato uno o l’altro, abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Ovviamente non giocherà la stessa squadra, lo avevo già detto. Ho avuto troppe paure prima della partita, del campo, del freddo, degli infortuni, della stanchezza, di tutto tranne che della sconfitta”.

Poi lo Special One si è soffermato anche sulle critiche ad Abraham: “Il problema siamo sempre noi, non l’individuale. Non è facile per un giocatore che viene da una cultura calcistica diversa. Ha iniziato abbastanza bene, ha avuto un impatto positivo e ora vive un momento non speciale. Ma è un grande giocatore, abbiamo fiducia in lui, tornerà a fare meglio, segnerà, non c’è problema”. Infine sugli arbitri dice: “Non parlo di arbitraggi”.