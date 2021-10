Juventus, delusione totale. È flop: “È un giocatore inutile”

Arthur delude nella gara con il Verona alla prima da titolare dopo l’infortunio: piovono polemiche sui social

È un altro weekend da dimenticare per la Juventus, che ieri ha rimediato l’ennesima sconfitta di questa stagione perdendo per 2-1 contro il Verona. Il tecnico Massimiliano Allegri ha fatto dei cambi rispetto al Sassuolo schierando dal primo minuto Arthur, che ha deluso le attese non riuscendo a incidere sul match.

Juventus, Arthur bersagliato dai tifosi dopo la gara di Verona

Il brasiliano arriva da un’operazione al ginocchio e i tifosi speravano in una svolta rispetto alla scorsa annata, ma la prima da titolare dopo il rientro non è andata benissimo. Il classe 1996 infatti è finito nella critica dei tifosi che in queste ore si scatenando sui social per la prestazione opaca da parte sua e di tutta la squadra.

In particolare Arthur è bersagliato per il passaggio arretrato sbagliato che ha fatto nascere l’azione pericolosa del Verona che poi si è concretizzata con la rete di Giovanni Simeone. Il problema del centrocampo della Juventus è ormai noto a tutti ma società e tifosi speravano che il rientro di Arthur avrebbe potuto rappresentare la svolta.

Se la procura federale ci sta leggendo: vi prego condannateci per la storia delle plusvalenze perchè valutare Arthur 70mln è stato un crimine al quale neanche l'onu si opporrebbe #jvtblive — Domenico (@domthewizard) October 30, 2021

Dove sono oggi quelli che "vedrete che fenomeno è Arthur"? — okapi™ 🇮🇹🇪🇺 (@ilciccio67) October 31, 2021

Qualcuno può spiegare ad #ARTHUR che la classifica assist non la si vince facendo un passaggio all'avversario#Juventus — Disumano (@Disumano2) October 30, 2021

Nelle ultime 4 partite giocate da Titolare ha fatto due assist .. per gli avversari!#ARTHUR — Paolo #NoWorldCupQATAR #finoallafine 🌈⚫️⚪️ (@pauloflorenz) October 30, 2021

#VeronaJuventus Bella la verticalizzazione di #Arthur per Barak 😂👍

Orgoglioso di essere un capiscer che lo ha sempre ritenuto una pippa indegna di vestire la nostra maglia.

Il calcio non fa per lui (ma neanche per voi 😉 che lo aspettavate con ansia, sto barilotto 🤦‍♂️🤦‍♂️) pic.twitter.com/GWa32slULh — Mario Liam M8 (@Luna_di_Venezia) October 30, 2021

La svolta per il centrocampo non è arrivata fin qui e i tifosi sono inferociti per la prestazione di Arthur, la prima da titolare dopo il lungo stop.