Calciomercato Inter, Inzaghi lancia il ribaltone | Cambia tutto in attacco

L’Inter studia le mosse sul calciomercato, con gli impegni di campo che sono sempre più fitti. Svolta a sorpresa in attacco

L’Inter è già a un bivio decisivo della sua stagione. I nerazzurri, infatti, dopo la vittoria contro l’Empoli, vogliono dare continuità e arrivare ai tre punti anche contro l’Udinese.

I nerazzurri, però, con tanti impegni ravvicinati e la Champions League all’orizzonte, vedono anche diversi cambi di formazione. E con un occhio particolare all’attacco: turno di riposo per Lautaro Martinez, mentre torna dal primo minuto Edin Dzeko. Proprio il reparto offensivo è quello in cui la scorsa estate ci sono stati maggiori cambiamenti: Romelu Lukaku ha lasciato Milano, con conseguente arrivo del bomber ex Roma e di Joaquin Correa. Chi sembrava ormai scomparso dalle gerarchie è, invece, Alexis Sanchez. Il cileno, invece, proprio nell’ultima settimana potrebbe aver segnato una nuova tappa della sua avventura in Italia e in nerazzurro.

Calciomercato Inter, ribaltone Sanchez: la svolta lanciata da Inzaghi

L’ex Udinese sembrava scontento e ai margini del progetto di Inzaghi, ma l’ultima trasferta contro l’Empoli ha dimostrato come non sia così. L’assist per Danilo D’Ambrosio è stato meraviglioso e in generale Sanchez dà la sensazione di poter garantire estrema qualità negli ultimi trenta metri. Il cileno è un’arma importante e, nonostante la carta d’identità non sia verdissima, potrà essere fondamentale per Inzaghi da qui al termine della stagione. Poi si vedrà.

Perché l’ingaggio da 7 milioni di euro a stagione è troppo alto da sostenere per le casse nerazzurre e una soluzione low cost potrebbe fare maggiormente al caso delle esigenze della Beneamata. Un colpo giovane, una punta di prospettiva potrebbe completare il reparto e alleggerire il monte ingaggi. Però, sia chiaro, niente rescissione o addii frettolosi: Sanchez è una risorsa per l’Inter, non un problema.