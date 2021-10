Una panchina di Serie A traballa e Gattuso è tra i candidati: ecco il punto

La sconfitta di ieri della Sampdoria contro il Torino ha messo a rischio la panchina di Roberto D’Aversa. I blucerchiati hanno raccolto appena 9 punti e si trovano al 15esimo posto in classifica.

La Sampdoria per ora non cambia ma per D’Aversa potrebbe arrivare l’ultimatum. Secondo indiscrezioni di calciomercato.it, il tecnico ex Parma rimarrà almeno fino alla prossima sfida contro il Bologna. Il patron Ferrero non considera il tecnico l’unico colpevole e per questo ha preferito mandare tutti in ritiro. L’obiettivo è di vincere il prossimo match ed allontanare così il rischio esonero, qualora arrivasse una vittoria. Intanto, però, circolano voci sui possibili sostituti e tra i tanti i nomi visionati c’è anche l’ex Napoli.

La Samp pensa a Gattuso per il dopo D’Aversa

Si tratta di Rino Gattuso che al momento è il preferito dalla società ligure. Dopo l’ultima esperienza al Napoli e l’inizio di avventura alla Fiorentina, interrotta subito per divergenze con la società, adesso aspetta la chiamata giusta per rimettersi in gioco.

La pista attualmente appare molto complicata. Gattuso pretende un ingaggio importante anche per il suo staff, composto da tanti collaboratori. Inoltre di recente era anche stato accostato al Tottenham. La Sampdoria continua a monitorarlo ma le prospettive sono minime.