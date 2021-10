Juventus, doppio colpo a centrocampo: occhi in Bundesliga

La Juventus va a caccia di un nuovo centrocampista e i nomi caldi arrivano dalla Germania

La Juventus ha molti problemi da risolvere, uno su tutti il centrocampo. In quel reparto non sta arrivando il supporto che Allegri si aspettava, se non da Locatelli che ha già trovato due reti e sta dimostrando tutto il suo valore.

Sia Rabiot che Bentancur non riescono a contribuire alla manovra offensiva dei bianconeri e la Juventus sta facendo fatica a trovare la porta. Ma anche lo stesso McKennie, se pur in rete nelle ultime due giornate, non dà garanzie a livello di prestazione. La società è sempre a caccia di un nuovo rinforzo a centrocampo e i nomi nella lista sono diversi: piace molto Tchouameni ma non passa di moda il nome di Axel Witsel.

La Juventus torna su Witsel: occhi anche su Zakaria

ll centrocampista belga era tra gli obiettiva già durante la sessione estiva ma l’interesse dei bianconeri non è mai andato via. Il giocatore è in scadenza con il Borussia Dortmund a giugno 2022 e la Juventus potrebbe prelevarlo per circa 10-12 milioni di euro. Le partenze, probabili, di Ramsey e McKennie, favorirebbero l’arrivo di Witsel ma la Juve segue anche un altro centrocampista in Bundesliga.

Si tratta di Denis Zakaria, classe ’96 del Borussia M’gladbach. Anche il nazionale svizzero è in scadenza con il suo attuale club a giugno 2022 e ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.