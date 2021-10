Calciomercato Milan, annuncio di Leonardo su Kessie e Theo Hernandez

Il Milan non vuole perdere Theo Hernandez e Kessie: arriva l’annuncio di Leonardo dopo la partita con il Lille

È stato un grande avvio di stagione per il Milan, che in Serie A sta volando e occupa attualmente la prima posizione in classifica. I rossoneri hanno collezionato quasi tutte vittorie, ad eccezione del pareggio dello Stadium di Torino contro la Juventus che può comunque considerarsi un risultato positivo.

LEGGI ANCHE >>> Scambio Inter Juventus: la clamorosa suggestione di calciomercato

Calciomercato Milan, Kessie e Theo Hernandez: annuncio di Leonardo

La compagine allenata da Stefano Pioli è trascinata da calciatori che si stanno affermando sempre più come Theo Hernandez e Franck Kessie. Entrambi i calciatori sono stati accostati al Paris Saint-Germain nelle ultime settimane ma a fare chiarezza è stato il direttore sportivo dei francesi Leonardo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, girandola di cessioni e doppio colpo: svolta immediata

“Nessun contatto con Kessie e Theo Hernandez“, ha dichiarato il dirigente dopo la partita contro il Lille vinta per 2-1 in rimonta. Il francese è ormai un top player e ha un valore molto alto mentre l’ivoriano ha il contratto in scadenza a giugno 2022, per cui bisogna ancora risolvere la questione legata al suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Juve: soldi e il ‘bocciato’ da Allegri per l’erede di Chiellini

Il Milan vuole provare a rinnovare il contratto a patto che non venga richiesta una cifra enorme, intanto il PSG si tira indietro dalla corsa a Kessie e questa è sicuramente una buona notizia.