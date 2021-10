Svolta Juve: soldi e il ‘bocciato’ da Allegri per l’erede di Chiellini

La carriera di Chiellini sta per terminare. La Juventus parte all’assalto dell’erede: possibile blitz in Spagna

Chiellini è ancora uno dei pilastri della Juventus, ma la sua carriera è giunta ormai agli sgoccioli e quindi la Juventus ha per forza di cose cominciato a muoversi alla ricerca di un degno erede. In realtà un nome, un prescelto potrebbe esserci già e milita in Spagna.

Il ‘nuovo’ Chiellini può essere Pau Francisco Torres, meglio noto come Pau Torres. Lo spagnolo è uno dei pilastri del Villarreal, dove è nato e cresciuto non solo calcisticamente, vincitore dell’ultima Europa League e attualmente tredicesimo nella Liga. Colosso di 191cm e di piede mancino, Pau Torres è il prototipo perfetto per la successione di capitan Chiellini, legato a ‘La Vecchia Signora’ per un altro anno e mezzo. Il problema, anzi i problemi sono due: il prezzo, ma in sostanza la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto in scadenza nel 2024, e la concorrenza rappresentata da quasi tutti i grandi club europei.

La Juve, che non è certo nelle condizioni di partecipare ad aste, può provarci mettendo sul piatto una proposta cash da 20-25 milioni di euro più il cartellino di un calciatore ‘bocciato’ da Allegri: Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, Kulusevski e 20-25 milioni per Pau Torres: gli ostacoli

Kulusevski ha una valutazione sui 30 milioni di euro, per cui l’offerta juventina supererebbe il valore della clasuola di Pau Torres (ingaggio di 3,8 milioni). Probabile però che il ‘Sottomarino’ voglia solo soldi e che il 2000 svedese abbia ambizioni diverse rispetto allo sbarco in una buona squadra della Liga in caso di addio alla Juventus.

