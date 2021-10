Juventus, Nedved non le manda a dire: “Le vostre parole fanno male”

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved torna a parlare al termine dell’Assemblea degli azionisti del club bianconero

Dopo la brutta sconfitta contro il Sassuolo all’Allianz Stadium, per la Juventus è tempo di voltare pagina. In tal senso ha parlato Pavel Nedved, a margine dell’Assemblea degli azionisti della Juventus, rispondendo a diverse critiche per i suoi atteggiamenti sopra le righe, durante i match da parte di alcuni azionisti. “Le vostre critiche sono anche giuste, non mi sono sempre comportato in modo opportuno ma fa parte del mio carattere”.

LEGGI ANCHE >>>Vuole lasciare il Real Madrid: la Juventus prepara il colpaccio

Inizia così la risposta dell’ex centrocampista che ha proseguito non nascondendo un pò di amarezza per le critiche a lui rivolte: “Ho sempre agito per il bene della Juventus, lo farò fino alla fine e fin quando me ne sarà data la possibilità. Mi fanno effetto, e male non lo nascondo, le vostre parole. Ma questo è il mio carattere e non cambierò mai, svolgerò il mio ruolo sempre al servizio di questa società e con il massimo impegno”.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, scelto il centrocampista per il futuro: doppia contropartita

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus, Nedved criticato: parla Agnelli

In ‘difesa’ di Nedved è poi arrivato anche il presidente Andrea Agnelli, non lasciando dubbi sulla bontà dell’operato.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il numero uno della Juventus ha dichiarato: “Per la Juventus è un privilegio avere una persona come Pavel in società”.