‘Allarme’ Juventus | Tutto in diretta: a rischio anche la Champions

La Juventus sembra fuori dai giochi per lo scudetto: ecco il commento sulle prospettive dei bianconeri

La Juventus sembra già essere fuori dalla lotta scudetto dopo appena 10 giornate di campionato. i punti di distacco dalle prime in classifica, Napoli e Milan, sono ben 13 e l’ultima sconfitta contro il Sassuolo ha solo confermato le grandi difficoltà della squadra.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Già Massimiliano Allegri si era trovato in una situazione del genere alla guida dei bianconeri e ala fine aveva vinto il campionato ma questa volta la situazione sembra ben differente. Domani la Juve è attesa a Verona dall’Hellas che è in un buon momento di forma e potrebbe creare non poche difficoltà ai ragazzi di Allegri. Roberto Pavanello, giornalista de ‘La Stampa’, ha parlato in diretta della situazione dei bianconeri e delle prospettive stagionali durante il programma twich ‘Juventibus’.

Juventus, “Deve andarci bene per arrivare quarti”

LEGGI ANCHE>>>Big bocciato da Ancelotti, spunta la Juventus: assalto a giugno

“Io sono tristemente preoccupato per il futuro prossimo della Juventus. Non sono allegro, non abbiamo fatto punti, né giocato bene, neppure quando abbiamo vinto. Arrivare quarti sarà il miglior risultato possibile, ma deve dirci davvero tutto bene per arrivare quarti a fine campionato. Io, però, non mi iscrivo mai al partito degli ‘anti-Allegriani’”.