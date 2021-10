Big bocciato da Ancelotti, spunta la Juventus: assalto a giugno

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha bocciato il big della squadra e a giugno la Juventus potrebbe approfittarne

Da leader del centrocampo a possibile panchinaro, è questo il pericoloso scenario che si apre davanti a Casemiro, centrocampista del Real Madrid. Carlo Ancelotti, tornato in estate alla guida delle ‘merengues’, ha in qualche modo bocciato il suo modo di portare palla e ha tenuto un colloquio personale con il calciatore.

Secondo il tecnico italiano – come riportato da defensacentral.com – l’ex Porto perderebbe troppi palloni nella propria metà campo e non sarebbe dunque soddisfatto delle prestazioni fornite fino a questo momento. Ecco spiegata l’esigenza di un colloquio, al fine di cercare di migliorare certi aspetti negativi che lo stesso Ancelotti aveva scorto nel brasiliano già nella prima avventura madrilena di sette anni fa. Il centrocampista non entusiasma l’allenatore ex Milan e Napoli e potrebbe dunque rischiare il posto da titolare, come già successo con Mallorca ed Espanyol. E’ su questo binario che potrebbe inserirsi la Juventus.

Ancelotti boccia Casemiro, occasione Juventus

I bianconeri sono infatti in emergenza nel reparto di centrocampo, dove manca un vero recupera palloni come il madrileno. E’ pertanto lecito pensare che la società di Andrea Agnelli, a caccia di nomi grossi per la zona mediana, possa presentarsi alle porte del Real Madrid con un’offerta allettante. Le difficoltà del caso sarebbero svariate: dal cartellino del calciatore che si aggira sugli 80 milioni di euro, alla questione prioritaria delle cessioni con Ramsey e Rabiot che non soddisfano le esigenze di Massimiliano Allegri.

A giugno, ad ogni modo, quello di Casemiro potrebbe essere un nome stuzzicante per la dirigenza bianconera. Molto dipenderà anche dalla piega che prenderà la situazione legata al calciatore e a Carlo Ancelotti, che dovrà decidere se puntare sul classe ’92 o rinunciarci e valutare altre soluzioni.