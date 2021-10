Verona-Juventus, Allegri sereno in vista della trasferta del Bentegodi

“Ora dobbiamo essere bravi a diventare bravi ragazzi, ossia vincendo qualche partita in più” ha spiegato Allegri, sostenendo che la sua Juventus ha incassato “più col Sassuolo che con Inter e Roma. Il risultato però giustamente condiziona le prestazioni. Io valuto le prestazioni, col Sassuolo si è cercato di portare a casa la vittoria. Abbiamo avuto l’occasione del pari e poi l’ultimo gol andava evitato gestendo con più esperienza”.

Verona – Juventus, le parole di Allegri alla vigilia

Al ventiquattro ore dal match del ‘Bentegodi’, Allegri ha evitato domande sull’obiettivo scudetto: “In questo momento la Juventus non può pensare a obiettivi. Ora quello più vicino è il passaggio del turno in Champions. Pensiamo a questo, anzi, pensiamo al Verona e poi alla Champions. Un passetto alla volta e vediamo cosa fare”. Sulla lotta per il titolo per Allegri l’Inter resta favorita “ma Milan e Napoli stanno facendo bene e hanno le carte in regola per vincere il campionato”.

Impossibile, infine, non parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo: “È stato straordinario” e “per me è stato un onore allenarlo come ho allenato tanti campioni”. Allegri è comunque soddisfatto del reparto avanzato a disposizione perché – a suo avviso – la società “è stata brava a prendere Kean che ha fatto già due gol importanti e sono contento”.