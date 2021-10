Critiche per Chiellini: “Sta creando problemi, meglio se smette”

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo arrivano le critiche per il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: “Sta creando dei problemi”

È un momento delicato quello che sta vivendo la Juventus, che mercoledì ha perso per 1-2 in casa contro il Sassuolo e ora la vetta della classifica è distante ben 13 punti. Lo scudetto sembra essere ormai troppo lontano ma serve comunque una ripresa per ritornare nelle posizioni alte della classifica.

Juventus, attacco a Chiellini: “Sta creando dei problemi, de Ligt deve dimostrare il suo valore”

Giorgio Chiellini sta giocando spesso e molte volte costringe un talento già pronto come Matthijs de Ligt a sedersi in panchina. Questa situazione non convince il giornalista Furio Focolari, che attraverso i microfoni di ‘Radio Radio’ ha criticato il capitano dei bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il miglior giocatore della difesa della Juventus sta creando dei problemi. Secondo me sarebbe meglio che Chiellini smettesse, per dare modo a de Ligt di dimostrare il suo valore. Che in campo non si vede, perché è un giocatore sfiduciato. Allegri ci sta mettendo del suo”.

Dunque Chiellini starebbe ostacolando la crescita di de Ligt e questo potrebbe essere un problema per la Juventus soprattutto per il futuro.